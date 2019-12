Sicherheit : Infos zum Einbruchsschutz

Wittlich Die Polizei in Wittlich und die Stadtverwaltung Wittlich veranstalten am Dienstag, 17. Dezember, ab 18 Uhr ein Bürgerforum unter dem Motto „Schöne Bescherung“ über Einbruchsschutz und Sicherheit in der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge Wittlich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken