Tipps zur Betriebsnachfolge in Bauern- und Winzerfamilien

Wittlich (red) Der Landfrauenverband Wittlich lädt für Samstag, 25. Januar, von 11 bis 12.30 Uhr zur Info-Veranstaltung zum Thema der Betriebsnachfolge in Bauern- und Winzerbetrieben ein.

Referentin Claudia Jenneweinder beantwortet Fragen zum Übergabeprozess sowie zur zeitlichen und organisatorischen Vorbereitung auf die Nachfolge. Die Veranstaltung findet im Sitzungssaal des Bauern- und Winzerverbands, Friedrichstraße 20, in Wittlich statt. Die Teilnahmegebühr für Mitglieder beträgt 18 Euro, Gäste zahlen 23 Euro. Anmeldung unter Telefon 06571/953100 oder per E-Mail an landfrauenverband@web.de.