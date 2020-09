Schwimmbad : Infostand in der Burgstraße

Wittlich Mitglieder der „Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibads in Wittlich“ (BI) informieren am Sonntag, 13. September, von 13 bis 17 Uhr an einem Infostand in der Burgstraße über den Sachstand „Neubau des Vitelliusbades“ und über die von der BI favorisierte alternative Variante sowie über das laufende Bürgerbegehren.