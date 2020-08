Veranstaltung : Infostand in Wittlich zu Fleischkonsum

Wittlich Schwein gehabt – so heißt es für viele Schweine 2020 zum Termin der in diesem Jahr ausfallenden Säubrennerkirmes in Wittlich. Agrarindustrie, Massentierhaltung, Großschlachthöfe, Billigfleisch, Tierwohllabel – ein Informationsstand auf dem Ottensteinplatz am Zob in Wittlich will über Missstände aufklären.

Dazu tragen auch eine Performance mit Schweinemasken, eine Straßenzeitung, ein Glücksrad und eine Bastelaktion bei. Vertreten sind auch Nabu und Bund.