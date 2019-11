Schule : Infotag am Gymnasium

Wittlich Die Schulgemeinschaft des Cusanus-Gymnasiums Wittlich lädt Schüler der vierten Klassen und deren Eltern zu einem Schnuppernachmittag am Donnerstag, 5. Dezember, von 14 bis 16.30 Uhr ein. An diesem Nachmittag wird ein Einblick in die Arbeit der Schule geboten.

