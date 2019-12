Veranstaltung : Infotag für Touristiker in Kröv

Kröv Damit sich die touristischen Leistungsträger und Zimmervermieter, Hotels und Pensionen zum Start der Saison 2020 über die neuesten Angebote und Attraktionen in der Region umfassend informieren können, veranstaltet die Tourist-Information Kröv den siebten Tourismus-Info-Tag am Sonntag, 29. März 2020, in der Weinbrunnenhalle Kröv.

Nach dem großen Erfolg der sechs ersten Veranstaltungen dieser Art, ist der Infotag zu einer festen Veranstaltung im Zwei-Jahres-Rhythmus geworden. Mehr als 40 Aussteller präsentierten vor zwei Jahren in Kröv ihr touristisches Angebot. Neben Bus- und Schiffsunternehmen, Werbeagenturen und Tourist-Informationen der Region waren Museen, Freizeiteinrichtungen und verschiedene Anbieter von Trendsportarten vertreten.

Die Ausschreibung für die Teilnahme ist angelaufen und die ersten Anmeldungen liegen bereits vor.