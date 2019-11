Religion : Infotreff zur Vorbereitung auf die Firmung

Wittlich Den Weg zur Firmung 2020 gehen die Verantwortlichen in der Pfarrei der Zukunft Wittlich zum ersten Mal gemeinsam und nicht mehr in den bisherigen Pfarreiengemeinschaften.

Alle Jugendlichen ab 14 Jahre (9. Klasse) aus den bisherigen Pfarreiengemeinschaften Alftal, Landscheid, Manderscheid, Mittlere Mosel, Salmtal und Wittlich sind zum Infotreff für Freitag, 6.Dezember, von 18.30 bis 21 Uhr ins Jugendheim St. Bernhard, Auf’m Geifen 12 in Wittlich eingeladen. Bei diesem Treffen wird die Firmvorbereitung in ihrer neuen Form vorgestellt.

Wer nicht teilnehmen kann, dem werden Fragen zur Firmvorbereitung beantwortet im Pfarrbüro Salmtal am Donnerstag, 12.Dezember, 16 bis 18 Uhr, von Gemeindereferentin Beate von Wiecki-Wiertz, von-wiecki@pg-salmtal.de, 06578/9849624, im Bürgersaal Oberöfflingen am Mittwoch, 11.Dezember, 16 bis 17.30 Uhr, von Bettina Pesch vom Firmteam Manderscheid, firmung-manderscheid@web.de, 06572/933886, im Pfarrbüro Wittlich am Mittwoch, 11.Dezember, 16 bis 17.30 Uhr, von Gemeindereferentin Heike Feldges, feldges@pfarreien-wittlich.de, 0176/96376838.