Soziales : Infos für Leiter von Ferienfreizeiten

Wittlich (red) Eine Info-Veranstaltung für Verantwortliche von Ferienfreizeiten wird am Freitag, 18. Oktober, von 18 bis 20 Uhr im Pfarr- und Jugendheim St. Bernhard, Auf’m Geifen 12, in Wittlich angeboten.

Unter dem Titel „Am Puls der Jugendarbeit – Mutmacher für Freizeitleitungen“ wird über geplante Freizeiten 2020, Veränderungen und Entwicklungen im Freizeitbereich, Formen gegenseitiger Unterstützung, Umgang mit Handys auf Ferienfreizeiten und der Bedarf an Schulungen für Freizeitleitungen gesprochen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zum informellen Austausch. Gestaltet wird das Treffen von den Pastoralreferenten Philipp Kirsch und Armin Surkus-Anzenhofer. Anmeldung und Infos per E-Mail an armin.surkus-anzenhofer@bistum-trier.de oder unter Telefon 06571/1469415.