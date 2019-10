Kommentar : Infrastruktur erhalten

Wer den Ürziger Bahnhof besucht, erlebt eine Zeitreise in das wilhelminische Deutschland. Pflastersteine, ein Gebäude ganz im Stil dieser Zeit mit Erkern und Zier-Fachwerk und eine Güterhalle - so war das im 19. Jahrhundert, als dort mit Sicherheit viel Verkehr war.

Es gab ja auch noch keine Autos und die Bahn war zu dieser Zeit das einige Massentransportmittel für Menschen und Güter. Diese Zeiten sind natürlich definitiv vorbei. Der Güterverkehr läuft heute ebenso wie der Personenverkehr auf der Straße. Und deshalb ist es nur folgerichtig, diesen Bahnhof angesichts der horrenden Kosten aufzugeben. Schließlich fährt ja bald der Bus im Zwei-Stunden-Takt nach Ürzig. Was soll’s also. Aber Moment mal - heißt es nicht oft, dass die Bahn das umweltfreundlichste Verkehrsmittel ist? Schließlich fahren die meisten Busse immer noch mit Diesel. Wann Rheinland-Pfalz komplett auf doppelt so teure E-Busse umgestellt ist, steht auch noch in den Sternen. Da wäre es doch sinnvoll, den Bahnhof nicht ganz aufzugeben und zumindest einen Haltepunkt vorzuhalten. Wer weiß, was für Techniken die Zukunft bringen wird - da sollte man möglichst viel Infrastruktur erhalten.