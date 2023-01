Lange Umstiegszeit : Warum sich Hetzerather eine bessere Bus-Anbindung in Richtung Trier wünschen

Hetzerath Die Busanbindung von Hetzerath innerhalb des Landkreises funktioniert, aber der Anschluss Richtung Trier sei verbesserungswürdig, finden Lokalpolitiker. Was der Verkehrsverbund Region Trier dazu sagt.

Die vor wenigen Jahren neu eingerichteten Busverbindungen im ländlichen Raum sollen einen Zwei-Stunden-Takt zwischen den Orten ermöglichen. Das ist mit der Einrichtung des Linienbündels „Mosel“ gelungen. Allerdings orientieren sich diese Linienbündel generell an den Grenzen der Landkreise. Das kann für Orte an der Grenze problematisch werden.

Vor allem in Hetzerath wird das deutlich. Norbert Kraff, Kreistagsmitglied der Freien Wähler, hat jüngst im Kreistag gefordert, die Anbindung an den Nachbarlandkreis Trier-Saarburg zu verbessern: „Leider ist in Hetzerath von Wittlich aus am Bürgerhaus Schluss, wenn man in Richtung Trier fahren will.“ Um weiterzukommen, müsse man auf die Bahn umsteigen.

Lange Umstiegszeit: Hetzerather Bahnhof liegt außerhalb

Aber das sei schwierig, denn: „Der Bahnhof liegt in Hetzerath nicht zentral, sondern außerhalb. Das sind bis zu 2,5 Kilometer Entfernung zum Ort, die man beim Umsteigen zu Fuß gehen müsste“, sagt Kraff. Dieser lange Umsteigeweg schrecke viele ab, auch solche, die von Hetzerath Richtung Schweich oder in den Industriepark Region Trier fahren wollen. „Dann muss man glatt mit dem Auto innerhalb des Ortes fahren, um zum Bahnhof zu kommen“, sagt Kraff. Er betont, dass die Verkehrsbeziehungen von Hetzerath etwa zu 50/50 in Richtung Wittlich innerhalb des Landkreises, aber auch in Richtung IRT (Föhren), Schweich und Trier gehen. Aus seiner Sicht sei es sinnvoll, die Busse, die von Wittlich kommen, zumindest bis zum IRT in Föhren fahren zu lassen. „Wir sind mit 2600 Einwohnern die größte Einzelgemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde Wittlich-Land“, sagt er. Zudem sei der IRT ein wichtiger Arbeitgeber, auch für Hetzerath.

In dieses Horn stößt auch Kreis- und Landtagsmitglied Dennis Junk, der zuvor Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wittlich-Land war und die Situation gut kennt. „Die neuen Linienbündel gehen weit darüber hinaus, was wir vorher hatten, ich höre auch von Bürgern, die Geisterbusse beobachten – und das mitten in der Energiekrise“, sagt Junk. Auch aus seiner Sicht hätte der IRT besser in die neuen Linienbündel eingebunden werden müssen. „Den IRT hätte man von vorneherein besser berücksichtigen müssen“, sagt Junk.

Was sagt der Verkehrsverbund Region Trier zu dieser Situation?

Die Pressesprecherin des VRT erklärt: „Hintergrund ist das im rheinland-pfälzischen Nahverkehrsplan vorgegebene hierarchische ÖPNV-System. Dieses sieht sinnvollerweise vor, dass es keinen Parallelverkehr mit Bussen neben einer Schiene geben darf. Da Hetzerath einen Bahnanschluss hat, welcher von fast allen Schülern in unter zwei Kilometern Fußweg erreichbar ist, wurde bisher keine Busverbindung zum Bahnhof eingerichtet.“

Damit will sich Werner Monzel, Ortsbürgermeister von Hetzerath, aber nicht zufriedengeben. Es habe schließlich vor Einführung des neuen Zwei-Stunden-Taktes eine Busverbindung von Hetzerath nach Schweich gegeben, die wegen der Neustrukturierung der Fahrpläne eingestellt wurde, bemerkt er. Der Bahnverkehr sei kein Ersatz dafür, weil sowohl in Hetzerath als auch in Schweich die Bahnhöfe weit außerhalb der Ortschaften liegen. „Wir haben hier 50 Schüler, die die weiterführende Schule in Schweich besuchen. Wir werden nicht akzeptieren, dass man uns auf den Parallelverkehr auf der Schiene verweist. Die Bahnstrecke ist für uns kein Ersatz für den Bus“, sagt Monzel. In der nächsten Gemeinderatssitzung am 1. März soll das Thema nochmals besprochen und eine entsprechende Resolution verfasst werden.