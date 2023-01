Infrastruktur : So soll das Moselufer in Zeltingen-Rachtig schöner werden

Zeltingen-Rachtig Die Zeltingen-Rachtiger haben Zukunftspläne für das Gelände am Fluss: Die Aufenthaltsqualität soll verbessert werden. Das ergab ein Workshop, den die Ortsgemeinde veranstaltet hat.

Mit dem Bau eines Wasserspielplatzes vor knapp vier Jahren kam eine Entwicklung ins Rollen in Zeltingen-Rachtig. Denn vielen Anwohnern war damals schon klar, dass das Moselufer neu und schöner gestaltet werden könnte. Vor allem während der Corona-Pandemie in den Sommern 2020 und 2021 zeichnete sich ab, dass sich deutlich mehr Menschen bei schönem Wetter gerne draußen aufhalten, wie die Ortsbürgermeisterin Bianca Waters dem TV gegenüber erklärt (wir berichteten).

Deshalb hatte die Gemeinde Zeltingen-Rachtig Ende vergangenen Jahres das Planungsbüro BGH Plan aus Trier damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Konkret geht es dabei um die Inwertsetzung des Moselufers in Rachtig. Nach einer vor Ort Begehung mit dem Vorstand der Ortsgemeinde und ersten Umgestaltungsansätzen wurden anschließend die Bürger in einer Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand der Dinge informiert und aufgefordert, ihre Ideen einzubringen.

Was sich die Bürger für das Ufer wünschen

Anhand von Plänen sind in Gruppenarbeiten weitere Anregungen und Ideen in die Karten eingearbeitet worden. Dazu zählen vor allem der Wunsch nach einem fest eingerichteten Festplatz mit integrierter Bühne. Dabei könnte auch der Spielplatz in den Bereich der vorhandenen Brunnenanlage verlegt werden. Außerdem wünschen sich die Bewohner Flächen für sportliche Aktivitäten und einen Bereich für die Fischbude mit angeschlossenem Weinstand.

Der Ausrichter der Rachtiger Kirmes signalisierte zudem, dass im Zuge der gesamten Umgestaltung auch die Festzeltwiese weiter nach vorne verlegt werden könnte. Dann könnte sie direkt an den Festplatz anschließen, neben dem wiederum Raum für Schausteller, Volleyballfelder und einen Bolzplatz geschaffen werden könnte.

Am Moselufer wäre eine Art „Bucht mit Terrassen“ denkbar, um eine Sitzmöglichkeit direkt am Fluss zu schaffen. Neben diesem Bereich wäre eine Slipanlage möglich, mit der man Boote zu Wasser lassen kann.

Inwieweit aus diesen Wünschen Realität wird, soll bei weiteren Treffen geklärt werden. Wie Bürgermeisterin Bianca Waters betont, sei das Moselgelände groß genug, um es auch gestalten zu können. Auch in anderen Moselgemeinden macht man sich über die Neugestaltung des Moselufers Gedanken und hat schon konkrete Projekte entwickelt, unter anderem in Bernkastel-Kues und auch in Traben-Trarbach.