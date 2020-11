Verkehr : Mit zwei Rädern auf die Hunsrückhöhen

Morbach/Bernkastel-Kues Die Monzelfelderin Ingrid Degen wünscht sich eine Verbindung der Radwege von der Mosel in den Hunsrück. Der bereits seit vielen Jahren existierende Wunsch könnte schon bald Realität werden. Derzeit hat Corona die Pläne jedoch etwas ausgebremst.

Was Ingrid Degen in ihrer Heimat fehlt, ist eine Radwegeverbindung von der Mosel in Höhe Bernkastel-Kues oder Mülheim in den Hunsrück. Degen: „Vom Ende des Maare-Mosel-Radweges bei Mülheim oder Bernkastel-Kues sollte eine Verbindung zum Hunsrück über einen Radweg erfolgen“, sagt sie. „Die Verbindung sollte eine direkte sein, so dass die Etappenfahrer von einem Radweg an der Mosel direkt zum Hunsrück gelangen können. Dadurch würde auch der Radtourismus im Hunsrück gestärkt.“ In der Eifel zum Beispiel seien solche Verbindungslinien zwischen den Radwegen vorhanden.