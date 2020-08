Vitelliusbad : Wie viel Schwimmbad gibt’s für welches Geld? – Darüber gehen die Meinungen in Wittlich weit auseinander

Wittlich Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Wittlicher Freibads untermauert ihre Forderung mit einer eigenen Kostenrechnung. Der TV vergleicht die Variante der BI mit der vom Stadtrat beschlossenen Planung.

Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibads bringt neben diesen beiden Varianten noch eine dritte ins Spiel: Den Bau eines neuen Hallenbads mit Generalsanierung des Freibads (analog Variante 2 der Stadt) und den Bau eines neuen Hallenbads mit einer bedarfsgerechten Sanierung des Freibads, sprich: Es bleibt, wie es ist und wird dort saniert, wo es dringend sein muss, also die Beseitigung der Hohllagen zwischen Fliesen und Beton. Dazu müssten die alten Fliesen in den betreffenden Stellen abgeschlagen, der Untergrund (Mörtelschicht) überarbeitet und neue Fliesen aufgebracht und dicht verfugt werden, so die BI. Sie schätzt die Gesamtkosten dieser Variante auf maximal rund 13 Millionen Euro, davon sind rund zehn Millionen Euro für den Neubau des Hallenbads veranschlagt. Grundlage der Schätzung seien zum einen das ähnlich im Jahr 2015 erbaute und ausgestaltete Hallenbad in Konz, was rund acht Millionen Euro gekostet hat (siehe Info), und ein, so die BI, mit der Initiative „im ständigen Austausch stehendes Fachplanungsbüro für Schwimmbäder“, das „von einem Konzept zum Neubau eines Hallenbads für etwas mehr als 6,1 Millionen Euro berichtete“.

Zukunftsvarianten: Im Endeffekt hängt alles an einer einzigen Frage: Was an Umbau und Sanierung und in welcher Höhe fördert das Land beim Projekt Vitelliusbad und wie viel Geld kann die Stadt selbst in die Hand nehmen, um das alles zu finanzieren? In beiden Punkten hat die Corona-Krise den Verantwortlichen nicht gerade in die Hände gespielt. Der Förderzuschuss für das Schwimmbad dürfte wegen der Pandemie nicht unbedingt üppiger ausfallen. Zudem sind die Gewerbesteuereinnahmen in diesem Jahr dramatisch gesunken, das steht bereits jetzt fest. Weitere Einnahmen werden der Stadt wegbrechen. Die Haushaltslage ist also nicht mehr ganz so rosig wie in den vergangenen Jahren. Und: Die Zeit drängt massiv. Wie in der Beschlussvorlage zur zurückliegenden Stadtratssitzung zu lesen, wurde „seitens des Fördergebers darauf hingewiesen, dass der Investitionspakt ,Soziale Integration im Quartier’ für die Bezuschussung des Freibadanteils am 31. Dezember dieses Jahres ausläuft und daher in diesem Jahr ein Bewilligungsbescheid ergehen muss.“