Gesellschaft : Mit „Tatkraft“ in die Zukunft

Thalfang Der Stärkung des Miteinanders und Füreinanders der Generationen hat sich die ehrenamtliche soziale Initiative „Tatkraft in Thalfang“ als Ziel gesetzt. Nachdem durch die Corona-Pandemie die Aktivitäten vorübergehend ausgesetzt werden mussten oder nur sehr eingeschränkt wahrgenommen werden konnten, soll nun nach Perspektiven zur Weiterentwicklung der Initiative gesucht.

Das, was vor fast genau zehn Jahren im Haus der Begegnung unter dem Motto „Tatkraft in Thalfang“ mit einer Bürgerversammlung begann und mit ersten Angeboten wie dem Spiele-Nachmittag, MS-Kontakt-Telefon, Trauer-Café und Trauersprechstunde startete, hat sich im Zeitablauf stets weiterentwickelt. Der Kreis der im Netzwerk Mitarbeitenden weitete sich aus und so wurden immer neue Themenfelder erschlossen – zum Beispiel die Seniorenarbeit in den Gemeinden und der Aufbau eines ehrenamtlichen Besuchsdienstes, die Projekte „Bürgerbus“ und „Gemeindeschwester plus“ und zuletzt die „Gemeinschaftsgärten“. Die Initiative lebt von den Anregungen, Ideen und dem freiwilligen Engagement der Mitbürger.