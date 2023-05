Vom Hunsrück nach Tokio Ausgewandert: Warum Lukas Krämer aus Thalfang mit seiner Behinderung lieber in Japan lebt

Thalfang/Tokio · Lukas Krämer, der mit seinem Youtube-Kanal „Sakul talks“ bundesweit bekannt ist, lebt und arbeitet seit Kurzem in Tokio in Japan. Aus seiner Sicht werden dort beeinträchtigte Menschen gleicher behandelt als in Deutschland. Der TV hat mit ihm gesprochen.

02.05.2023, 07:09 Uhr

Lukas Krämer bei der Arbeit in Japan. Dort spiele seine Behinderung keine Rolle, sagt er. Wichtig sei nur, dass er die Japanisch kann. Foto: TV/privat

Lukas Krämer ist selbst beeinträchtigt und setzt sich seit vielen Jahren für Inklusion ein. Er hat schon in einer Werkstatt für Behinderte Menschen in Bernkastel-Kues und als Mitarbeiter für die Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer gearbeitet. Seit einigen Jahren betreibt er auch einen Youtube-Video-Kanal. Unter dem Titel „Sakul Talks“ setzt er sich für mehr Rechte für Behinderte ein. Dort erklärt er auch, dass eine Hirnhautentzündung die Ursache seines Sprachfehlers ist.