Glaube : Innehalten in den Zeiten der Krise

Bernkastel-Kues/Thalfang (red) Das Seelsorgeteam der Pfarreiengemeinschaft Bernkastel-Kues lädt dazu ein, beim Angelus-Läuten am Morgen, am Mittag und am Abend – und beim Einläuten des Sonntags am Vorabend den persönlichen Tagesrhythmus zu unterbrechen und sich an Gott zu wenden und seine Hilfe zu erbitten.



Jeden Tag feiert einer der Priester in einer Kirche der Pfarreiengemeinschaften Bernkastel-Kues und Thalfang um 18.30 Uhr die Heilige Messe. Zu Beginn des Gottesdienstes läuten in dem betreffenden Ort die Glocken.