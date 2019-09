Feier : Innungen begrüßen 114 neue Handwerker in Hetzerath

Innungen begrüßen 114 neue Handwerker in Hetzerath

Alle neuen Handwerkerinnen und Handwerker bei der Lossprechung in Hetzerath. Foto: Kreishandwerkerschaft MEHR

Hetzerath Fast 400 Gäste feierten bei der Lossprechung der Kreishandwerkerschaft MEHR in Hetzerath die Absolventen und hießen neue Mitglieder willkommen.

(red) Der Vorsitzende Kreishandwerksmeister Raimund Licht begrüßte bei der Feier die jungen Handwerker und deren Familien, die Vertreter der Innungen und ihrer Gesellenprüfungsausschüsse, sowie alle Ausbildungsbetriebe und Gäste im vollen Bürgerhaus in Hetzerath. Auch Landrat Gregor Eibes und Rainer Plein, Vertriebsleiter der Sparkasse Mittelmosel, freuten sich über jeden einzelnen Nachwuchshandwerker und gratulierten ihnen.

Alle Prüfungsbesten haben zudem die einmalige Chance, am Praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend teilzunehmen. Hier messen sich die Besten der Besten jungen Handwerker – ab Kammer- über Landes- und Bundesebene, bis hin zur Europameisterschaft (EuroSkills) und Weltmeisterschaft (WorldSkills) der Berufe. Die WorldSkills 2019 endete parallel zur Lossprechungsfeier in Hetzerath in Kazan (Russland) mit einem neuen deutschen Weltmeister im Zimmererhandwerk: Alexander Bruns aus Rheinland-Pfalz.