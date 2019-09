Wirtschaft : Innungen begrüßen 24 neue Dachdecker

Hetzerath Die Lossprechung von insgesamt 114 Gesellen in der Region wird in Hetzerath gefeiert. Darunter befinden sich zwei Dutzend Dachdecker, die ihre Prüfungen erfolgreich absolviert haben.

Die Dachdecker-Innung Trier-Wittlich-Saarburg, als zentrale zuständige Stelle des Dachdecker-Prüfungsausschusses in der Region Trier – erhob, gemeinsam mit der Dachdecker-Innung Bernkastel-Wittlich und der Dachdecker-Innung Westeifel 24 neuen Dachdecker in den Gesellenstand. Fünf Nachwuchsdachdecker haben ihre Prüfungen mit gutem und sehr gutem Ergebnis abgelegt und sich damit als Prüfungsbeste qualifiziert. Gemeinsam mit ihren Ausbildern wurden alle Prüfungsbesten am Ende der Lossprechung besonders geehrt. Es handelt sich um Marco Gläser, Matthias Kremer, Adrian Wagner, Philipp Bräuninger und Simon Breuer. Alle Prüfungsbesten haben zudem die einmalige Chance, am praktischen Leistungswettbewerb der Handwerksjugend teilzunehmen. Dort messen sich die Besten jungen Handwerker ab Kammer- über Landes- und Bundesebene, bis hin zur Europameisterschaft und Weltmeisterschaft der Berufe.