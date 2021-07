Verwaltung : Kreistage stimmen für Zusammenarbeit

Bernkastel-Wittlich/Daun (mh/will) Die Kreistage Bernkastel-Wittlich und der Kreistag Vulkaneifel haben in ihren zurückliegenden Sitzungen der interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) der Landkreise Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Cochem-Zell zugestimmt.

Start ist am 1. September, die Laufzeit beträgt zwei Jahre. Damit die Ergebnisse der Kooperation auch anderen Kreisen und Kommunen zur Verfügung gestellt werden können, wird es eine wissenschaftliche Begleitung geben.

Die Landesregierung hatte sich vor gut einem Jahr mit den Koalitionsfraktionen sowie der CDU-Landtagsfraktion und den kommunalen Spitzenverbänden auf weitere Schritte in der Kommunal- und Verwaltungsreform verständigt.

Dabei entstand die Idee, bei der Digitalisierung der kommunalen Verwaltung und Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit in einem ersten Schritt drei Modellprojekte ins Leben zu rufen.

Neben dem Projekt „Eifel-Mosel-Hunsrück“ gibt es noch ein Kooperationsprojekt in der Vorderpfalz und ein weiteres ist derzeit in der Südwestpfalz in Vorbereitung.