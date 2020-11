Gonzerath : Interkommunale Zusammenarbeit soll Firmen anlocken

Gonzerath Bisher haben sich in dem geplanten Gewerbegebiet Hinter Kreuz bei Gonzerath keine Unternehmen angesiedelt. Zum Verdruss mehrerer Morbacher Parteien.

Viele Hoffnungen verbinden sich in der Einheitsgemeinde Morbach mit dem Gewerbegebiet Hinter Kreuz, das im Ortsteil Gonzerath in unmittelbarer Nähe der Auffahrt zur B 50 geplant ist.

Doch kommen die Vermarktung und die Erschließung nicht in Schwung. Der Grund liegt darin, dass die Landesregierung die Kosten zur Erschließung des Gewerbegebietes erst dann bezuschussen möchte, wenn mindestens für die Hälfte der Gewerbefläche Absichtserklärungen von Investoren vorliegen, die sich dort niederlassen wollen. Und daran hapert es offenbar bislang.

Denn laut Manuel Blatt von der CDU, der den Antrag in der Sitzung ausführt, habe es sich bei den bisherigen Interessenten um kleinere Betriebe gehandelt, die einen geringeren Teil der Flächen in Anspruch nehmen wollten und denen die Planungssicherheit fehlt.

Deshalb haben die Fraktionen von FDP, FWM und CDU in der jüngsten Sitzung des Morbacher Gemeinderats einen Antrag eingebracht, der die Erschließung beschleunigen soll. „Nach gemeinsamer Sícht der Fraktionen ist diese Vorgehensweise nicht umsetzbar“, heißt es in dem Antrag. Unternehmen sei es nicht zu verdenken, dass diese wegen der fehlenden Sicherheit mittlerweile in anderen Gemeinden investiert hätten.