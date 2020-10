Wirtschaft : Bauern und Winzer könnten Flächen verlieren

Maring-Noviand/Piesport Das geplante Interkommunale Gewerbegebiet bei Maring-Noviand hat möglicherweise für einige Betriebe Konsequenzen.

Sind die Pläne für das Interkommunale Gewerbegebiet (IKG) bei Maring-Noviand und Osann-Monzel nach langen Diskussionen nun einen Schritt weiter? Bei einem interkommunalen Gewerbegebiet müssen mindestens zwei Kommunen beteiligt sein. Für diese beiden Gemeinden würde das Gewerbegebiet bedeuten, dass Flächen, die bisher für Landwirtschaft und Weinbau genutzt werden, in Zukunft für Gewerbe genutzt werden. Das Problem: Diese befinden sich derzeit noch in privater Hand, insbesondere von Bauern und Winzern (der TV berichtete).

Nach einigen Gesprächen in den Ortsgemeinden wurde eine landwirtschaftliche und weinbauliche Betroffenheitsanalyse vorgenommen. Bei der Analyse sollte geprüft werden, ob die landwirtschaftlichen Betriebe durch das IKG gefährdet werden können. Die Ergebnisse wurden in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats Bernkastel-Kues in Piesport am Dienstag vorgestellt.