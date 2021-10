Soziales : Wilma will Brücken bauen zwischen den Kulturen

Wittlich Die „Wilma“, das Modellprojekt für Arbeitssuchende in Wittlich, hat eine interkulturelle Woche unter dem Motto „Brücken bauen“ gestaltet.

Auf den ersten Blick sieht es gar nicht so einfach aus. Eine Brücke nach dem Vorbild von Leonardo da Vinci ohne Dübel, Schrauben, Nägel oder Seile zu bauen, über die man dann auch sicher gehen kann. Bei der Wilma in Wittlich hat man sich diesem Projekt in der Schreiberwerkstatt in den vergangenen Wochen gewidmet. Die einzelnen Bauteile wurden nach einem Flechtsystem mit starren Teilen zugeschnitten und ausgesägt. Bei der interkulturellen Woche waren die Kunden, Teilnehmenden und Kooperationspartner der Wilma dann an der Reihe, die Brücke gemeinsam aufzubauen und darüberzulaufen. Symbolisch sollte das ausdrücken, dass man gemeinsam Tragfähiges für das berufliche Leben und die Integration der Menschen im Leistungsbezug bauen kann. In der Möbelhalle der Wilma waren auch die Stände verschiedener Organisationen aufgebaut (siehe Extra). 90 Besucher kamen über den Tag verteilt und haben sich informieren können, etwa bei der „Oase“, die sich um die Eingliederung von Frauen, auch alleinerziehender oder aus anderen Kulturkreisen, ins Arbeitsleben kümmert. Sie haben gleich am Eingang eine Weltkarte aufgehängt. Kunden des Kaufhauses konnten mit einer Nadel markieren, aus welchem Land sie stammen. Katja Barsch sagt: „So können wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, wenn sie uns erzählen, woher sie kommen, wie lange sie schon in Wittlich sind, und wir können ihnen von unseren Angeboten berichten.“ Weiter erklärt sie: „So können wir Hemmschwellen abbauen. Wenn die Frauen von einer Behörde oder einer Institution zu uns geschickt werden, haben sie uns schon einmal gesehen. Das macht es leichter.“