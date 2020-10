Soziales : Frauen malen Friedens-Elefanten

Interkulturelle Woche im DRK Kreisverband Foto: TV/Sabine Fass-Follmann

Wittlich (red) Im Rahmen der Interkulturellen Woche fand ein kreativer Workshop für Frauen und Kinder in Kooperation mit der Kunstbewegung „Elephants for Peace“ in den Räumen des DRK-Kreisverbandes Bernkastel-Wittlich statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken