Weltfrauentag : Interkultureller Workshop zum Weltfrauentag

Wittlich (red) Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) bietet am Mittwoch, 18. März, einen interkulturellen Workshop zum Weltfrauentag an. Unter dem Motto „Das ist mein Leben – Frauen aus aller Welt“ wird besprochen wie Frauen in Syrien, Deutschland, Somalia, Iran, Kosovo oder Rumänien leben und welche Werte, Traditionen und Bildungschancen sie haben.



Außerdem können sich die Frauen aus den verschiedenen Kulturen besser kennenlernen. Die Veranstaltung findet von 9.30 bis 11.30 Uhr beim Deutschen Roten Kreuz, Kurfürstenstraße 7a, in Wittlich, statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.