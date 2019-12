Kultur : Internationaler Kurzfilmtag im Café Heimat

Morbach Den Internationalen Kurzfilmtag am Samstag 21. Dezember, wird Regisseur Achim Wendel, gebürtig aus Morbach, begleiten. Wendel kuratiert seine national und international prämierten Filme und steht im Anschluss für eine Gesprächsrunde bereit.

London liegt am Nordpol: Seit einem Unfall in seiner Kindheit ist der 15-jährige Peter geistig behindert. Er kann nicht lesen und schreiben, kann keine Ausflüge ohne seine Mutter machen und hat kaum Kontakt zu Gleichaltrigen. Durch seine Comics flüchtet er sich in eine Phantasiewelt und träumt davon, wie sein Idol „Spiderman“ Großes zu bewegen. Der 20-minütige Film ist mehrfach ausgezeichnet und hat Prädikat „besonders wertvoll“ der deutschen Filmbewertungsstelle.