Sitzung : Internet-Auftritt soll neu gestaltet werden

Kommen Der Forsthaushalt 2020 ist ein Punkt der Tagesordnung des Gemeinderats in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindehaus. Weitere Themen sind unter anderem die Zustimmung zur Renovierung der Toilettenanlagen auf dem Friedhof in Longkamp, die Teilnahme an dem Projekt „Digitale Dörfer“ des Landkreises Bernkastel-Wittlich und am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“, der Aktionstag der Gemeinde im Frühjahr 2020, die Neugestaltung der Beete entlang der Hauptstraße, die Renovierung der Eingangstür an der Kapelle sowie die Neugestaltung des Internet-Auftritts.