Umfrage : Fachberatung contra Bequemlichkeit

Wo kommen die Geschenke unterm Weihnachtsbaum her: aus dem Fachhandel vor Ort oder aus dem Internet? Der TV hat Menschen aus der Region befragt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wittlich Der Einzelhandel in den Innenstädten hat es nicht leicht. Konkurrenz aus dem Internet und Corona machen ihm das Leben schwer. Das Weihnachtsgeschäft ist daher ein wichtiges Standbein. Aber werden die Menschen auch im Einzelhandel ihre Käufe tätigen? Wir haben uns umgehört.

Weiterleiten Drucken Von Christina Bents

Lokaler Einzelhandel oder Internet? Was bevorzugen die Menschen bei ihren Weihnachtseinkäufen? Und welchen Einfluss hat Corona auf die Kauflaune? Der TV hat Passanten in der Wittlicher Innenstadt befragt – und ganz unterschiedliche Antworten bekommen.

In Wittlich ist Anneliese Simon-Burghard unterwegs. Sie sagt: „Wir schauen zuerst in den Läden, weil es hier noch Läden gibt, in denen man gut kaufen kann. Wenn wir hier nicht das Richtige finden, suchen wir im Internet.“

Ein junger Passant aus Trier meint ebenfalls, dass er lieber in Läden einkauft und begründet es so: „Ich hasse zurückschicken. Oft ist es dann doch nicht so, wie es auf dem PC aussah oder es passt einfach nicht.“

Edmund Kranz, ebenfalls aus Wittlich, berichtet: „Grundsätzlich unterstützen wir den Einzelhandel. Wir fangen früh genug an, halten die Augen offen und haben meist schon im Oktober alles zusammen.“

Bei Ralf German aus Wittlich stellt sich die Frage nicht: „Bei uns zu Hause feiern wir gerne zusammen Weihnachten, aber Geschenke gibt es keine mehr, denn wir sind alle erwachsen. Mit Kindern ist das nochmal was anderes, aber so haben wir uns geeinigt, es zu lassen.“

Stefan Junk aus Klausen ist gerade in der Stadt unterwegs, ein Geschenk abzuholen. „Wir gehen in die Läden, aber wir kaufen auch im Internet. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Das Internet ist bequem und man geht dem Trubel in den Städten vor Weihnachten aus dem Weg. In den Läden kann man die Dinge richtig ansehen, die man kauft und man wird beraten.“

Karen Plattner nutzt ebenfalls beide Möglichkeiten des Einkaufs. „Ich selbst gehe nur in Geschäfte. Was ich hier kaufen kann, kaufe ich auch hier. Beim Internet traue ich mich nicht so richtig. Da muss dann meine Tochter für mich bestellen.“

Für einen Passanten, der in Eile ist, ist es eine Preisfrage, wo er einkauft. Schuhe würde er aber nie im Internet einkaufen.

Dorothea Brendle aus Reil fährt zum Einkaufen gerne nach Wittlich oder nach Trier. „Aber der Einzelhandel kann natürlich nicht alles vorhalten. Einige Dinge bekommt man im Internet besser.“

Hristena Slavowa aus Minderlittgen sagt: „Ich mache das, wie es gerade passt.“

Eine andere Frau erklärt: „Ich habe kein Internet. Wenn ich den Kindern etwas schenken möchte, was ich hier nicht bekomme, bestellt das meine Tochter, der ich dann das Geld gebe.“

Celine und Helga Wincheringer aus Kesten würden gerne mehr in Läden einkaufen. „Aber leider schließen immer mehr Fachgeschäfte. Das macht es nicht einfach, dann muss man für bestimmte Dinge ins Internet. Abgesehen davon sind unsere Kinder auch schon größer und oft gibt es dann auch Geld zu Weihnachten.“

Ein weiterer Mann, der gerade auf dem Weg zu einem Termin ist, sagt im Vorbeigehen: „Ich kaufe, bedingt durch die Pandemie, im Internet, weil ich einfach auf das Einkaufen mit Maske und auf die sich dauernd ändernden Vorschriften keine Lust habe. Da vergeht einem einfach der Einkaufsspaß.“

