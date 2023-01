Tourismus : Internetportal: Diese Stadt an der Mosel ist eine der schönsten deutschen Kleinstädte am Wasser

Bernkastel-Kues Wer sich danach sehnt, seinen Urlaub in Deutschland am Wasser zu verbringen, muss nicht direkt an die Nordsee oder nach Hamburg reisen. Stattdessen gibt es viele schöne, aber weniger bekannte Städte, die wunderbare Reiseziele sind. Eine davon liegt laut dem Internet-Reiseportal reisereporter.de an der Mosel.

Inspiration und Insider-Tipps für ihre nächsten Reisen: Das bietet das Medien- und Nachrichtenunternehmen reisereporter.de nach eigenen Angaben seinen mehr als einhunderttausend Followern im Internet. Kürzlich empfahl Autor Kilian Genius den Lesern „Sieben traumhafte Keinstädte am Wasser in Deutschland“. Neben Lindau am Bodensee in Bayern und Pirna in Sachsen stellt das Urlaubsportal in diesem Beitrag auch eine Moselstadt vor: Bernkastel-Kues.

Historische Altstadt von Bernkastel-Kues begeistert

Laut Genius seien Besucher der historischen Stadt förmlich dazu eingeladen, die hübsche historische Stadt auf einem der ausgeschilderten Stadtspaziergänge näher kennenzulernen. Als Sehenswürdigkeiten werden h die frühgotische St.-Michaelskirche, die Fachwerkhäuser und das Renaissance-Rathaus am historischen Marktplatz hervorgehoben. Die Burgruine Landshut sollte von den Besuchern von Bernkastel-Kues ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Die Burg „thront“ laut Urlaubsportal hoch über der Stadt und bietet einen tollen Ausblick über das Moseltal.

Wie sieht Stadtbürgermeister Wolfgang Port das neue Ranking? Auf die Frage, was seine Stadt Bernkastel-Kues auszeichnet, antwortet der Stadtchef: „Es ist wahrscheinlich die Kombination aus Wasser, Fachwerk, Geschichte, Kulturlandschaft, Wein und Kulinarik, die unsere Stadt zu etwas Besonderem macht.“