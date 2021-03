Sport : Kein Durchatmen, trotz Sport im Freien - Wie Vereine unter Corona leiden

Bernkastel-Kues Nach mehr als vier Monaten weitgehenden Stillstands ging es am 8. März unter Auflagen wieder mit gemeinsamem Vereinssport los. Dirk Zenzen vom SFG Bernkastel-Kues ärgert sich im Interview über praxisfremde und sich oft ändernde Regeln.

Ein Jahr Corona-Krise zerren an den Nerven aller, auch bei Dirk Zenzen. Zwar konnte der Geschäftsführer des SFG Bernkastel-Kues am 8. März wieder Leichtathleten und Nordic Walker in Kleingruppen trainieren lassen. Das waren allerdings erst rund zehn Prozent des mit rund 2000 Mitgliedern größten Sportvereins im Kreis Bernkastel-Wittlich. Um den Sport in allen Facetten zu erhalten, appelliert der 45-Jährige an die Politik, aber auch an die Sportverbände, für realitätsnahe Rahmenbedingungen zu sorgen, vor allem für klare Regelungen.

Zenzen: Wir haben in den letzten Monaten 20 Online-Kurse installiert. Und wir werden, wenn auch wieder Training in Innenräumen möglich ist, dieses Angebot je nach Bedarf parallel weiterlaufen lassen. Das heißt, unsere Mitglieder können sich aussuchen, ob sie in die Halle kommen oder weiter online dabei sind. So wollen wir uns Richtung Sommer hangeln. Man läuft bei Online-Kursen jedoch etwas Gefahr, die positiven Aspekte des Vereinslebens zu verlieren. Es ist ganz wichtig in der Gruppe zu trainieren und sich mit anderen Leuten auszutauschen, das Gesellige zu leben. Online-Kurse sind gut als Alternative und für den Übergang. Aber es ist besser, wenn ein Trainer Face-to-Face alles erklären kann. Und: Wir haben unsere Mitglieder ab 65 mit Online-Kursen kaum erreicht. Alle wurden angeschrieben, aber man merkt an den Teilnehmerlisten, dass sich diese Altersklasse mit dem Medium nicht wohlfühlt. Das ist sehr schade, weil gerade die ihre Fitness brauchen. Wir haben nach dem ersten Lockdown gemerkt, dass die Teilnehmer in den Trainingsgruppen quasi wieder bei Null anfangen.