Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Thalfang : Burkhard Graul: „Der Kreis soll die Trägerschaft der Schule übernehmen“

Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Thalfang

Thalfang Die Wahl für das Bürgermeisteramt in der Verbandsgemeinde Thalfang rückt immer näher. Auf dem Stimmzettel stehen fünf Kandidaten. Aber wofür wollen sie eintreten? Der Trierische Volksfreund hat sie gefragt. Heute: Burkhard Graul (SPD).

(iro) Wenn Burkhard Graul (SPD), Bürgermeister in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang wird, will er am ersten Tag im Dienst mit jedem Mitarbeiter ein Gespräch führen und anschließend mit Fachbereichsleitern, Beigeordneten und Personalrat die anstehenden Themen besprechen.