Hilfsangebote : Bald mehr Angebote für Senioren

Thalfang/Neunkirchen „Lebensfroh alt werden in unseren Dörfern“ – unter diesem Motto treffen sich Ehrenamtliche und Ortsbürgermeister in der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf, die für Senioren hilfreiche Angebote planen und umsetzen wollen.Unter dem Dach der Initiative „Tatkraft in Thalfang“ sollen derartige Austauschrunden künftig regelmäßig stattfinden.

Das nächste Treffen ist am Donnerstag, 27. Juni, ab 18.30 Uhr in Neunkirchen. Unter anderem geht es um das Thema „Hilfe bei Ämtern und Formalitäten“. Weitere Infos bei Eva-Maria Fortuin, Telefon 06509/99012.

(iro)