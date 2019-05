Vortrag : Beratertag für Existenzgründer über Fördermittel

Wittlich (red) Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) informiert im Rahmen eines Beratertags am Donnerstag, 13. Juni, in Kooperation mit dem Fachbereich Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich umfassend und kostenfrei zu ihren Programmen der Wirtschaftsförderung.

Das Angebot richtet sich an Existenzgründer, freiberuflich Tätige und Unternehmen in Rheinland-Pfalz, die sich über die Einbindung öffentlicher Mittel in Finanzierungen, Beteiligungen sowie Investitionen jeglicher Art beraten lassen wollen. Der Beratertag findet von 10 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, Kurfürstenstraße 16, in Wittlich statt.