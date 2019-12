In der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues wurde im September 2019 die Gebietsweinkönigin gewählt. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Bernkastel-Kues Die Bodensteiner Gruppe aus Traben-Trarbach hat vor kurzem das Hotel Moselpark gekauft und mahnt die Sanierung der Mosellandhalle an. Das kann aber noch dauern.

Auf dem Bernkastel-Kueser Plateau sind Millionen-Investitionen geplant: Der gesamte Bereich rund um Kurpark, Mosellandhalle und das zugehörige Hotel, der in den 1970ern gebaut wurde, soll modernisiert werden. Die Mosellandhalle befindet sich im Besitz der Stadt Bernkastel-Kues. Eine Gesellschaft der in Traben-Trarbach ansässigen Bodensteiner Gruppe hatte das Hotel gekauft, die „MP Immobilien Verwaltung KG“. Sowohl Halle als auch Hotel sind sanierungsbedürftig. Die Bodensteiner Gruppe will nach eigenen Angaben 15 Millionen Euro in die Hand nehmen, um das Hotel Moselpark auf den Stand der Zeit zu bringen.