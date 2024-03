Aufwendiges bürokratisches Verfahren Bekommt Bernkastel-Kues einen Waldspielplatz?

Verwunschen: Das ist wahrscheinlich der beste Ausdruck für das Haus und das zugehörende Gelände ganz am Ende von Bernkastel-Kues noch etwas oberhalb der ehemaligen Jugendherberge. Vorn immer noch ansehnliches Fachwerk und eine interessante Architektur, hintenraus nicht mehr so vorzeigbar: So präsentiert sich das sogenannte Kutscherhaus mit dem dahinter liegenden großen Garten. Über die Geschichte wissen wahrscheinlich nur noch geschichtsbewusste Einheimische etwas. Fest steht: Hier wohnt schon lange niemand mehr.