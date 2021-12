Freizeit : Neuer Club für Wittlich: Das sind die Pläne

Ein neuer Club soll im alten Bahnhof in Wittlich entstehen. Anlieger haben Bedenken, es könnte zu laut werden. Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Wittlich Obwohl der Investor wegen der Pandemie noch gar nicht sicher ist, ob er im Alten Bahnhof in Wittlich einen Vergnügungsbetrieb eröffnen wird, wurde im Stadtrat der Lärmschutz zum Thema.

Der Bauausschuss hat zugestimmt. Es ist beschlossene Sache: Im leerstehenden Teil des alten Bahnhofsgebäudes neben dem ZOB in Wittlich darf ein neuer Club entstehen. Um das Gebäude, das einst als Gaststätte genutzt wurde, in eine Vergnügungsstätte umzuwandeln, musste der Investor vorab die „Nutzungsänderung einer Schank- und Speisewirtschaft in eine Vergnügungsstätte (Club)“ beantragen. Der Wittlicher Bauausschuss erteilte ihm hierzu die Genehmigung (wir berichteten).

In der Umgebung des potenziellen neuen Clubs, der einen Tanz- , Bar- und Lounge-Bereich bekommen soll, liegen öffentliche Parkplätze, die Schlossgalerie, der Zentrale Busbahnhof (ZOB), weitere Gastronomie und das Kino. Wann der Club eröffnet, ist derzeit allerdings, auch wegen der Corona-Lage, wie der Investor erklärt, noch nicht klar.

Bürgerfragestunde In der jüngsten Stadtratssitzung am Dienstagabend im Eventum nutzte ein Anwohner aus der Tiergartenstraße, die am Alten Bahnhof auf die Schloßstraße mündet, die Bürgerfragestunde, um seine Ängste und Sorgen bezüglich eines Club-Betriebs zu äußern. Die Anwohner würden sich vor „wummernden Bässen“ fürchten, sagte der Anwohner. Er befürchte, dass von dem Club Lärm ausgehen könne, der den Anwohnern „das Wochenende zerstört und uns um den Schlaf bringt“. Die Lebensqualität in der Tiergartenstraße, so sagt der Anwohner, würde durch eine Vergnügungsstätte im Alten Bahnhof leiden. Daneben seien die Anwohner der Tiergartenstraße bereits schon durch das hohe Verkehrsaufkommen „gebeutelt“. Er kritisierte die Entscheidung des Bauausschusses, der den Club genehmigt hat. Zudem warf er den städtischen Gremien vor, sich nicht wirklich für die „Interessen des kleinen Mannes“ einzusetzen

Bürgermeister Die Kritik an der Arbeit der städtischen Gremien wies Bürgermeister Joachim Rodenkirch entschieden zurück. „Es ist das Anliegen der städtischen Gremien, die sich selbst aus Bürgern und kleinen Leuten zusammensetzen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Und kleine Leute werden gehört“, sagte Rodenkirch. Bei den Entscheidungen des Stadtrats und anderer Gremien, in denen Bürger säßen, gebe es deshalb kein von oben nach unten. Zum Thema Lärm sagte Rodenkirch: „Malen wir mal nicht den Teufel an die Wand.“ Auf allen Ebenen hätten Bürger mit gewissen Beeinträchtigungen wie Verkehrslärm zu leben. Für die städtischen Gremien lasse sich jedoch zwischen den Belangen aller Bürger nie ein idealer Weg oder gar eine Ideallösung finden. „Insofern bleibt uns nur, das am wenigsten Schädliche zu tun. Und die Lösung des einen beinhaltet oftmals das Problem für den Nächsten“, sagte Rodenkirch, philosophisch gesprochen, zur demokratischen Entscheidung des Bauausschusses, der den Club in der Innenstadt genehmigt hat.