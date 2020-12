Corona : Inzidenz fällt erstmals seit 44 Tagen unter 50

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Landkreises sind am Dienstag sechs Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Fälle steigt damit auf 1088 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises fällt von 50,7 am Vortag auf aktuell 39,1und liegt damit erstmals seit 44 Tagen wieder unter dem Wert von 50 Fällen je 100 000 Einwohner.

Die häusliche Isolierung endete für zehn Menschen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Menschen auf 937 steigt. Die Zahl der aktiven Infektionen mit dem Virus beläuft sich auf 133 Personen.

Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden derzeit sieben Covid-19-Patienten stationär behandelt.