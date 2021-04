Corona : Wegen steigender Inzidenz: Ab Sonntag gelten zusätzliche Corona-Schutzmaßnahmen im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich (red) Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis ist am Freitag von 59,6 auf 67,6 Fälle je 100 000 Einwohner gestiegen, nachdem 21 Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet wurden. Dem Anstieg liegt ein diffuses über das Kreisgebiet verteiltes Infektionsgeschehen zugrunde.

In einem Fall führt die Infektion zur Quarantän in einer Kita für 50 Kinder und Erzieher. Testungen im Umfeld soll es am Samstag geben.

Da die Inzidenz am dritten Tag in Folge über 50 liegt, muss der Landkreis eine Allgemeinverfügung mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen erlassen. Sie wird am Sonntag in Kraft treten und gilt zunächst bis 20. April.