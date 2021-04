Pandemie : Inzidenz über 100: Dem Kreis Bernkastel-Wittlich droht eine Ausgangssperre

Auch ohne Ausgangsbeschränkungen sah es im Lockdown an manchen Tagen wie hier in Bernkastel-Kues im Kreis schon menschenleer aus. Foto: TV/Christian Moeris

Bernkastel-Wittlich Es gibt zu viele neue Coronafälle: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt über der kritischen Marke von 100. Ab Montag, 19. April, drohen schärfere Coronaregeln.

Es drohen die schärfsten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie: Nach Auskunft der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich hat die Inzidenz des Landkreises am Donnerstag die kritische Marke von 100 überschritten. Demnach könnte auch der Kreis Bernkastel-Wittlich – frühestens ab Montag – eine nächtliche Ausgangssperre für die Bevölkerung verhängen. Außerdem würden Lockerungen rückgängig gemacht und ab Montag viele weitere Corona-Regeln verschärft.

Inzidenz Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises stieg am Donnerstag, 15. April, von 94,2 auf 102,2 Fälle je 100 000 Einwohner und damit erstmals seit 95 Tagen wieder über einen Inzidenzwert von 100 Fällen je 100 000 Einwohner.

Gegen Corona-Ausbreitung - Was bringt eine Ausgangssperre?

Kostenpflichtiger Inhalt: Sinnvoll oder nicht? : Gegen Corona-Ausbreitung - Was bringt eine Ausgangssperre?

Vulkaneifel zieht Corona-Notbremse - Inzidenz am dritten Tag in Folge über 100

Virusausbreitung : Vulkaneifel zieht Corona-Notbremse - Inzidenz am dritten Tag in Folge über 100

Am Donnerstag, 15. April, wurden der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 19 neue Coronafälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt auf 2419. Die häusliche Isolierung endete für drei Personen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Personen auf 2178 ansteigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen sowie der 59 bislang Verstorbenen sind aktuell 182 Personen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden derzeit acht Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon zwei Patienten intensivmedizinisch.

Konsequenz Doch das einmalige Überschreiten dieser Marke hat noch keinen Automatismus zur Folge. Erst wenn die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegen sollte, hätte der Landkreis kraft Verordnung eine Muster-Allgemeinverfügung zu erlassen, die landläufig als „Notbremse“ bezeichnet wird. Dieses Schicksal ereilte am Donnerstag erneut den Vulkaneifelkreis, der die „Notbremse“ zog und „einschränkende Schutzmaßnahmen“ wie Ausgangsbeschränkungen erlassen hat.

Szenario Samstag wird zum Tag der Entscheidung. Sollte die Inzidenz des Landkreises Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt am Samstag, 11 Uhr, weiterhin über 100 liegen, muss die Kreisverwaltung handeln. Gemäß der Landesverordnung könnte der Landkreis ab Montag folgende Maßnahmen ergreifen: eine Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Ausnahmen würden nur bei triftigen Gründen wie beispielsweise der Ausübung der beruflichen Tätigkeit oder der Versorgung von unterstützungsbedürftigen Personen wie auch für das Gassigehen mit dem Hund gelten.

Zudem müssten sich die Kreisbewohner an verschärfte Kontaktbeschränkung (maximal eigener Hausstand plus eine weitere Person) halten. Zudem würde die Schließung des Einzelhandels (Termin-Shopping nur mit Einzelterminen, eingeschränkt mit nur einer Person oder einem Hausstand pro Termin, unabhängig von der Größe des Geschäftes) drohen. Ausgenommen von den Schließungen wären unter anderem Lebensmittelhändler , Buchhändler, Baumärkte, Tierbedarfs- und Futtermittelmärkte, Blumenfachgeschäfte, Gärtnereien, Gartenbaubetriebe sowie Gartenbaumärkte .

Die zusätzlichen Maßnahmen werden, wenn notwendig, per Allgemeinverfügung angeordnet und solche würde frühestens am Montag, 19. April, in Kraft treten.