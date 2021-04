Pandemie : Ausgangssperre im Kreis Bernkastel-Wittlich – um 21 Uhr müssen Bürger zuhause sein

04.04.2021, Sachsen-Anhalt, Wernigerode: Absperrband ist um zusammengeklappte Stühle und Tische auf einer Außengastronomiefläche eines Ausflugslokales gelegt. Im Landkreis Harz könnte in einigen Tagen wieder die Ausßengastronomie geöffnet werden. Das Wirtschaftsministeriem Sachsen-Anhalt genehmigte ein Modellprojekt während der Corona Pandemie. So können vom 9.April bis 30.April Außengastronomie und Hotelgewerbe öffnen die einen Antrag gestellt haben. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Matthias Bein

Wittlich Schärfere Maßnahmen wegen hoher Inzidenzwerte: Aufgrund einer Anweisung aus Mainz verfügt der Landrat auch eine nächtliche Ausgangssperre.

Es war in den vergangenen Tagen absehbar: Der Inzidenzwert im Landkreis Bernkastel-Wittlich wollte nicht mehr unter die kritische Grenze von 100 fallen. Und bereits am Samstag, dem dritten Tag in Folge war klar, dass am Montag demnach eine Allgemeinverfügung mit schärferen Corona-Regeln erlassen werden muss. Auch am Sonntag sank der Wert nicht: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises lag am Sonntag bei 108,5 Fällen (Neuansteckungen je 100 000 Einwohner).