Kommunalpolitik : Rat befasst sich mit Dorfsanierung

Irmenach Der Gemeinderat Irmenach befasst sich bei seiner Sitzung am Dienstag, 9. Juni, 19.30 Uhr, im großen Saal des Gemeindehauses Irmenach mit der Neustrukturierung der Trägerschaft an kommunalen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach Außerdem geht es unter anderem noch um die energetische Dorfsanierung.