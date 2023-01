Verkehr : Unterschriftenliste für Zebrastreifen am Bernkasteler Cusanushaus: Was ist machbar?

Das Cusanushaus in Kues ist mittlerweile ein beliebter Treffpunkt und Veranstaltungsort. Allerdings halten viele Menschen, die auf dem gegenüberliegenden Parkplatz ihr Auto abstellen, es für gefährlich, die vorbeiführende L 47 zu überqueren, um zum Haus zu gelangen. Foto: TV/Clemens Beckmann

Bernkastel-Kues Das Cusanus-Geburtshaus in Bernkastel-Kues ist zum Treffpunkt für viele Menschen geworden. Nicht ganz ungefährlich ist es, über die vor dem Gebäude verlaufende Straße zu kommen. Tätig werden kann aber nur der Landesbetrieb Mobilität.

Das Haus, in dem Nikolaus Cusanus im Jahr 1401 geboren wurde, liegt am Stadtrand von Bernkastel-Kues. Das heißt aber nicht, dass es dort innen und außen ruhig zugeht. Das architektonisch aus der Stadtkulisse herausragende Gebäude diente lange vorrangig als Ausstellungsraum, in dem das Leben des Kardinals und Philosophen dargestellt wurde.

Die Aufgaben haben sich erweitert. Immer mehr Leute kommen dort zusammen. Es finden kulturelle Veranstaltungen, wie Lesungen und Konzerte, statt. Das Standesamt hat dort eine Außenstelle für Trauungen. Der Raum im Obergeschoss kann für private Feiern gemietet werden. Die Volkshochschule und die Seniorenakademie sind als Veranstalter von Kursen vertreten. Das Gebäude wurde außerdem saniert und barrierefrei gestaltet.

Das alles bedeutet auch: Die Besucher, Gäste und Teilnehmer – oft schon im etwas fortgeschrittenen Alter – kommen meist mit dem Auto, das sie auf dem gegenüberliegenden Parkplatz abstellen. Sie müssen danach die vielbefahrene L 47 überqueren.

Verkehrssituation an Cusanushaus

In diesem Bereich sind Fahrzeugteilnehmer, die aus Richtung Lieser kommen, manchmal noch zu schnell unterwegs. Eine Linkskurve am Stadteingang schränkt außerdem die Sicht ein. In der Gegenrichtung tritt mancher Zeitgenosse nahe des Stadtausgangs schon mal etwas stärker aufs Gaspedal.

Von Unfällen mit Fußgängerbeteiligung ist allerdings nichts bekannt. Die Stelle sei kein Unfallschwerpunkt, sagt Johannes Kappes, seit März 2020 Leiter der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues auf Anfrage des Trierischen Volksfreunds. Es sei ihm auch nichts über etwaige Gespräche zur Verkehrssituation bekannt. Üblicherweise werde die Polizei bei solchen Besprechungen einbezogen.

Unterschriftenliste für Zebrastreifen am Cusanushaus

Gesichert ist: Immer wieder gibt es Wünsche aus der Bevölkerung nach einem Zebrastreifen in diesem Bereich. Aktuell liegt der Stadt eine Unterschriftenliste vor, mit der 39 Personen einen Übergang ins Spiel bringen. Davon kommen nach Auskunft von Stadtbürgermeister Wolfgang Port 23 von außerhalb der Stadt. „Wir sind aber nicht Herr des Verfahrens. Das ist der Landesbetrieb Mobilität“, erläutert das Stadtoberhaupt.

Port hält es aber für ausgeschlossen, dass dort ein Zebrastreifen angelegt wird. Er hat in der Vergangenheit schon mehrfach dargelegt, dass solche Überwege kaum mehr genehmigt werden, weil das Gefährdungspotenzial dadurch größer werde. Denn Fußgänger träten eher unvermittelt auf die Fahrbahn, weil sie sich sicher fühlten und mit der Aufmerksamkeit der Autofahrer rechneten.

Denkbare Alternative: eine Querungshilfe auf der L 47

In Bernkastel-Kues gibt es kaum mehr Zebrastreifen, stattdessen mehr Querungshilfen und am Bernkasteler Gestade eine Fußgängerampel. Bei der Querungshilfe geht der Fußgänger bei freier Strecke bis zu einer kleinen Verkehrsinsel in der Fahrbahnmitte. Kommt kein Fahrzeug, geht er das nächste Stück.

Eine solche Querungshilfe sei in diesem Bereich möglich, sagt der Stadtbürgermeister. Die Stadt verfüge dort auch über Flächen. Wegen der Kurve sollte sie aber nicht unmittelbar am Cusanus-Geburtshaus sondern ein wenig weiter stadteinwärts angelegt werden.