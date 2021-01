Lebenshilfe : Vortrag über Scheidung

Bernkastel-Wittlich Aufgrund der Corona-Auflagen wird der nächste Vortrag des ISUV – Interessenverband Unterhalt und Familienrecht, der Menschen in der Trennungs- und Scheidungssituation unterstützt, nicht im gewohnten Rahmen, sondern als Online-Vortrag stattfinden.

Der Vortrag der Rechtsanwältin Karin Adrian lautet: „Basiswissen Trennung/Scheidung – Tipps zum Umgang mit der Trennungssituation“. Er findet statt am Mittwoch, 27. Januar, ab 19.30 Uhr. Anmeldung per E-Mail an trier@isuv.de oder unter Telefon 0172/5204757.