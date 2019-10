Bernkastel-Kues Die Mitgliedsbetriebe des Werbekreises Bernkastel-Kues laden zu einem italienischen Markt ein. Er findet im Zusammenhang mit dem verkaufsoffenen Sonntag statt.

Freunde italienischer Köstlichkeiten können an zwei Tagen probieren. Feinkost und Spitzenprodukte aus allen Regionen Italiens: Salami aus der Toskana, Mandelpaste aus Sizilien, Ziegenkäse aus den Bergen, Parmaschinken oder Trüffel- und Wildschweinwürste.

Wegen des Allerheiligen-Feiertags kann der Markt nicht wie ursprünglich angekündigt schon am Freitag stattfinden, sondern startet am Samstag, 2. November, von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag, 3. November, von 13 bis 18 Uhr.