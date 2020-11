Tourismus : Zeltingen-Rachtig plant die Einführung einer Tourismusabgabe

Info

Die Ortsgemeinde erhebt seit 2017 einen Tourismusbeitrag. Gezahlt wird er von Unternehmen, die vom Tourismus vor Ort profitieren. Also von Zimmervermietern, Gastronomen und Winzern wie von Handwerkern, Einzelhändlern oder Banken. Mit dem Beitrag werden Tourismus- und Weinwerbung, touristische Infrastruktur und Veranstaltungen finanziert. Über die Tourismusabgabe beteiligen sich daran künftig zusätzlich auch Gäste. Sie zahlen prozentual je Übernachtung (ohne Frühstück) an Beherbungsbetriebe, die das separat ausweisen und der Gemeinde monatlich überweisen. Damit hält sich der Aufwand für das sich an einer „Beherbergungssteuer“ orientierende Modell in Grenzen. Anders als beim „Gästebeitrag“, wie ihn die Stadt Bernkastel-Kues mit 1,5 Euro pro Übernachtung und Gast erhebt (der TV berichtete). Er birgt mehrere Nachteile: täglich auszufüllende Belege, jährlich neu zu ermittelnde Beitragshöhen, deren Berechnung ebenso detailliert zu belegen ist wie die mit den Einnahmen finanzierte touristische Gegenleistung, und es dürfte nie mehr erhoben als ausgegeben werden.