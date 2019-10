jagd : Jagd auf Wildschweine

Brauneberg Eine Jagd auf Wildschweine findet am Samstag, 2. November, von 9 bis 17 Uhr in Brauneberg in den Revieren I und III statt. Die Bevölkerung wird um besondere Vorsicht gebeten. Wenn möglich sollten die Reviere in dieser Zeit gemieden werden.