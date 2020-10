Jagdwesen : Jagen in Zeiten von Corona

Zwar halten Jäger sich meistens im Freien auf, aber auch bei der Jagd gibt es wegen der Pandemie neue Regelungen zu beachten. Die Vorschriften wirken sich auch auf die Ausbildung aus. Ein besonderer Knackpunkt sind dabei die Schießstände.

Corona und die Ausbildung: Auch im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es alljährlich Interessenten für den Jagdschein, für den dort auch Kurse angeboten werden. Es gibt unterschiedliche Wege, um Jäger zu werden: Entweder besucht man eine Jagdschule, in der in einem meist mehrwöchigen Kompaktkurs alles vermittelt wird, um sich zur Prüfung anzumelden, oder man setzt auf die sogenannte Mentorenausbildung. Dabei wird dem Jagdscheinanwärter ein Mentor zur Seite gestellt, der ihn durch die Ausbildung begleitet. Die Kreisgruppe des Landesjagdverbandes in Osann-Monzel bietet zudem Unterricht an, der von Oktober bis Mai an zwei Tagen in der Woche, jeweils montags und mittwochs, stattfindet, wie Ulrich Konrad von der Kreisgruppe erläutert. Auch hier wirken sich die Einschränkungen der Corona-Krise aus. „Wir machen den Unterricht mit Masken, wie in den übrigen Schulen auch,“ sagt Konrad. Wenn ein erneuter Lockdown komme, dann müsse möglicherweise der Schulbetrieb unterbrochen werden. „Wir müssen Augenmaß halten, aber auch unterbrechen, wenn die Lage es erfordert.“ Derzeit sind im Kurs, der diesen Monat begonnen hat, 20 Schüler. Zu Beginn des Lockdowns habe man den vorangegangenen Kurs allerdings unterbrechen müssen, so wie auch der normale Schulbetrieb unterbrochen wurde, aber letztlich habe dann die Jagdprüfung mit mündlicher, schriftlicher und praktischer Prüfung im Sommer stattfinden können.