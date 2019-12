Wanderung : CDU wandert zum Jahresabschluss

Wittlich (red) Der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Wittlich, Jan Salfer, lädt für Samstag, 28. Dezember, alle Mitglieder sowie interessierte Bürger zur Jahresabschlusswanderung ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz „Zentrum“ in der Nähe der Bowling Bahn.

Von dort führt die Wanderung durch verschiedene Straßen der Stadtmitte. Zum Abschluss findet ein gemütliches Beisammensein in einem Restaurant statt. Anmeldung unter Telefon 06571/9559515 oder per E-Mail an jansalfer@web.de