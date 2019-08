Soziales : Noch Plätze frei zur Fahrt nach Koblenz

Wittlich (red) Es sind noch wenige Plätze für die Jahresfahrt der Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich am Freitag, 30. August, frei. Abfahrt ist um 10 Uhr am Haus der Vereine, Kasernenstraße 37 in Wittlich.

Auf dem Programm steht unter anderem der Besuch des Gartens der Schmetterlinge im Schloss Sayn sowie die Besichtigung der Festung Ehrenbreitstein. Der Reisepreis beträgt 35 Euro inklusive Fahrt, Eintritt Schmetterlingspark sowie Kombiticket Festung Ehrenbreitstein und Seilbahn Hin- und Rückfahrt.