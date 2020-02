Verein : Chorgemeinschaft trifft sich in Bengel

Bengel (red) Die Chorgemeinschaft Bengel lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung für Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr in den Vereinsraum im Kindergarten in Bengel ein. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten des Schriftführers und des Kassierers, die Entlastung des Vorstands durch die Kassenprüfer sowie Ehrungen und Gedenken an verstorbene Mitglieder.