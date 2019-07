Wirtschaft : Jahrestagung mit Abschied

Zeltingen-Rachtig (red) Die Mitglieder der Innung für Elektro- und Gebäudesystemtechnik verabschiedeten Oberstudiendirektor Alfons Schmitz (rechts) auf ihrer Jahreshauptversammlung.

Schmitz war mehr als 40 Jahre im Schuldienst tätig, zuletzt als Leiter an der Berufsbildenden Schule für Technologie und Umwelt in Wittlich. Er wird zum Schuljahresende in den Ruhestand gehen. Schmitz dankte der Innung für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit bei der Beschulung und der Abnahme der Zwischen- und Gesellenprüfungen der Elektroniker-Auszubildenden. Obermeister Dieter Hoffmann (links) dankte ebenfalls im Namen aller Kollegen und überreichte ein Präsent. Foto: Dirk Kleis